Суд в США отказался отклонить иск грузинской шахматистки Гаприндашвили к Netflix из-за сериала «Ход королевы»

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Netflix

Американский суд отклонил просьбу стримингового сервиса Netflix закрыть дело по иску грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили, требующей от компании $5 миллионов и изъятия эпизодов сериала «Ход королевы», в которых она упоминается в искаженном свете.

Об этом пишет BBC.

Текст одного из эпизодов упоминал Гаприндашвили — якобы она была «чемпионкой мира среди женщин и никогда не встречалась с мужчинами». При этом Гаприндашвили в своем иске отмечает, что к 1968 году, о котором идет речь в эпизоде, она сыграла минимум с 59 мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами. В иске сказано, что Netflix «нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с дешевой и циничной целью — раздуть драму». Еще одним оскорблением Гаприндашвили считает то, что ее назвали «русской».

Netflix добивался отклонения иска, утверждая, что сериал — выдумка, а первая поправка Конституции США предоставляет создателям сериалов широкую свободу в изготовлении контента. Однако судья Центрального окружного суда Калифорнии Вирджиния Филипс заявила, что не существует прецедентов, позволяющих не рассматривать иски, связанные с «унижением реальных людей в вымышленных произведениях».