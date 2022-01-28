Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики на фоне геополитической напряженности

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Национальный банк Украины ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2022 году с 3,8 до 3,4%. Что касается прогноза на 2023 год, то он также ухудшился с ожидаемых 4% до 3,7%.

Среди причин, влияющих на ухудшение прогноза экономического роста, высокие цены на энергоносители, геополитическая напряженность, дефицит некоторых видов продукции в мире и последствия пандемии COVID-19, информирует пресс-служба Нацбанка.

Регулятор также пересмотрел прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Возврат инфляции к цели 5% ожидается в 2023 году

Постепенному замедлению инфляции будет способствовать усиление монетарной политики НБУ. В январе НБУ повысил учетную ставку до 10% и объявил о дальнейших планах по усилению монетарной политики. Таким образом уже в первом полугодии 2022 года состоится переход к жестким монетарным условиям. По текущему прогнозу НБУ, цикл снижения учетной ставки начнется не раньше конца 2022 года.

Экономика Украины в 2022 году будет расти медленнее, чем ожидалось ранее, но уже в 2023—2024 годах темпы роста ВВП ускорятся до около 4%.

Дальнейшему восстановлению экономики должны помочь стабилизация геополитической ситуации, рост мировой экономики и сохранение достаточно благоприятных условий торговли. Положительное влияние будет иметь и распространение вакцинации, а также дальнейшее налаживание цепи производства и поставок в мире. Это будет способствовать наращиванию производства и оживлению инвестиционной деятельности в Украине.

Что такое учетная ставка и на что она влияет

Учетная ставка — это один из основных индикаторов экономики. Это процент, под который НБУ предоставляет средства банкам и, соответственно, ниже которого коммерческим банкам невыгодно давать кредиты клиентам. Благодаря учетной ставке, НБУ влияет на инфляцию (рост цен).

Снижение ставки делает кредиты доступнее (поскольку процент по ним становится меньше), в связи с чем банки начинают выдавать больше денег, их в экономике становится больше, и тогда инфляция набирает обороты. В таком случае денег становится меньше на депозитах, а больше «на руках» и, соответственно, люди больше тратят.

А вот высокая инфляция фактически приводит к обесцениванию гривны, потому что за одну и ту же сумму с ростом цен можно купить меньше товаров.

И все это работает в обратном направлении — когда ставка повышается, кредиты и депозиты становятся дороже, они стимулируют население больше экономить. В итоге денег в экономике становится меньше и инфляция замедляется.