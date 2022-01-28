Tesla снова перенесла выпуск Cybertruck и Roadster, а также первой бюджетной модели
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Tesla
Компания Tesla перенесла на 2023 год начало продаж пикапа Cybertruck и спортивного автомобиля Roadster. Над первой бюджетной моделью там пока не работают.
Об этом сообщил инвесторам основатель компании Илон Маск, пишет The New York Post.
Проблемы с производством автомобилей связаны с перебоями в цепях поставок по всему миру.
Таким образом, пикап Cybertruck и спортивный автомобиль Roadster планируют выпускать в 2023 году. Что касается бюджетной модели за $25 тысяч, то ее пока даже не разрабатывали.
«Ну, пока мы не работаем над автомобилем за $25 тысяч. В какой-то момент мы это сделаем, но у нас сейчас достаточно дел, слишком много дел, честно говоря. Итак, в какой-то момент они будут», — объяснил Маск.
Из-за таких проблем компания сейчас сфокусируется на наращивании производства автомобилей, которые она уже выпускает и продает. Маск подчеркнул, что в 2022 году Tesla не будет анонсировать новые модели.
- 22 ноября 2019 года Маск в Лос-Анджелесе представил новый электропикап Cybertruck. Он способен проезжать на одном заряде до 805 км и разгоняться до 96,6 км/ч за 2,9 секунды.
- Tesla Roadster был представлен в ноябре 2017 года. Электрокар имеет три электродвигателя, полный привод и батарею емкостью 200 кВт⋅ч. Машина может проехать на одном заряде до тысячи километров, а сама модель разгоняется до 100 км/ч за две секунды.