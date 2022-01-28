В Офисе президента и Белом доме возразили, что Байден говорил Зеленскому о «неизбежном вторжении» России

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Пресс-служба Офиса президента Украины

В Офисе президента опровергли информацию о том, что президент США Джо Байден заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о «неизбежности вторжения» России. Там назвали это домыслами и спекуляциями.

Об этом в своем Facebook написал спикер Зеленского Сергей Никифоров.

После завершения разговора Байдена и Зеленского корреспондент американского телеканала CNN со ссылкой на источники в ОП сообщил, что Байден заявил о «неизбежности вторжения» России. Он якобы сказал Зеленскому, что это произойдет, как только замерзнет земля. Также Байден якобы предупредил, что Россия планирует захватить Киев, поэтому Украина должна готовиться к этому.

Зеленский не согласился с такими оценками. Украинский президент в разговоре якобы отметил, что угроза со стороны России остается «опасной, но не однозначной», и уверенности во вторжении нет.

Источники телеканала CNN также сообщили, что Байден якобы сообщил Зеленскому о том, что Украина не будет получать «значительно больше» военной помощи, чем сейчас. В то же время Зеленский попросил Байдена не распространять слишком негативные прогнозы, указав на экономические последствия паники в Украине.

В Офисе президента и в Белом доме эту информацию опровергли. В Белом доме отметили, что Байден не говорил о неизбежности вторжения, а лишь сообщил о существовании «явной возможности» вторжения России в феврале. В ОП назвали эти сообщения спекуляциями.

«Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно ответственнее относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные», — пояснил Никифоров.

Такие сообщения от американских СМИ о ходе разговора Байдена и Зеленского активизировали республиканцев. В своих соцсетях они отмечают, что теперь пора Байдену обнародовать стенограмму разговора с Зеленским, как в свое время сделал Дональд Трамп.