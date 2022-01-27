Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери установили памятник на месте авиакатастрофы
- Автор:
- София Телишевская
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EP_Resumen / Twitter
В Калифорнии установили памятник одному из лучших игроков в истории НБА Коби Брайанту и его дочери Джианне. 26 января 2022 года исполнилось ровно два года с момента авиакатастрофы, где они оба трагически погибли.
На фото видно, как Брайант обнимает свою дочь, она держит баскетбольный мяч.
Монумент установили на месте крушения вертолета, а саму скульптуру изготовил художник Дэн Медина. Он изобразил баскетболиста в форме «Лейкерс».
Статуя выполнена из бронзы и весит не более 72,5 кг. Также на ней указаны имена всех жертв крушения вертолета.
- 26 января 2020 года звезда НБА Коби Брайант летел на молодежный баскетбольный турнир в Лос-Анджелес. Вместе с ним на борту вертолета было восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна. Вертолет разбился через 40 минут после начала полета — все погибли.