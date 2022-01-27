Бывший министр образования Сергей Квит стал президентом Киево-Могилянской академии

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Serhiy Kvit/Facebook

Бывший министр образования Украины Сергей Квит победил на выборах президента Национального университета «Киево-Могилянская академия».

Об этом сообщил старший преподаватель кафедры международного и европейского права НаУКМА Сергей Петухов.

По результатам голосования, Сергей Квит набрал 235 голосов (52,80%), а Александра Гуменная — 191 (42,92%).

Против всех проголосовали 18 человек (4,04%), 148 не участвовали в голосовании, один человек испортил бюллетень.

Отметим, что в день выборов на избирательный участок напали и похитили один из ящиков для голосования. С помощью полиции похищенный ящик нашли и вернули на участок.

В сентябре прошлого года в Киево-Могилянской академии не смогли избрать президента, потому что по результатам голосования ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Потому назначили повторные выборы.

Бывший президент университета Андрей Мелешевич умер в апреле прошлого года в возрасте 58 лет. С тех пор и до 30 сентября 2021 года обязанности президента исполняла декан факультета экономических наук, кандидат экономических наук, доцент Александра Гуменная.