«Миграционная служба ДНР»: С 2019 года российское гражданство получили более 350 тысяч человек

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

«Власти» оккупированной части Донецкой области заявили, что с 2019 года 365 тысяч ее жителей получили российские паспорта.

Об этом «миграционная служба ДНР» сообщила «Донецкому новостному агентству».

«На сегодняшний день [27 января] выдано 365 тысяч паспортов гражданина Российской Федерации», — заявила «миграционная служба».

Перед этим губернатор Ростовской области Василий Голубев, где жителям оккупированного Донбасса и выдают эти паспорта, сообщил, что сейчас более 720 тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР» воспользовались правом получить российское гражданство по упрощенной схеме, введенной по указу Путина.