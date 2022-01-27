В последние дни января синоптики прогнозируют снегопады и похолодание

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Каролина Ускакович / «Бабель»

В последние январские выходные украинцев ожидают небольшие морозы и затянутое облаками небо.

В субботу, 29 января, в большинстве регионов обойдется без осадков, а вот в воскресенье, по данным Sinoptik.ua, ожидается мокрый снег, который будет то затихать, то усиливаться.

В субботу на большей части территории Украины установится температура около 0 °С. Только в Николаевской и Одесской областях термометры покажут до +3...+5 °С. В южных, центральных и западных регионах днем будет облачно, но осадков не ожидается. На севере и востоке Украины весь день с перерывами будет идти мелкий дождь со снегом. Ночью осадки в виде мокрого снега ожидаются во всех регионах Украины, температура воздуха будет около 0 °С.

В воскресенье, 30 января, днем снегом накроет все области. На западе, в центре и на севере мелкий снег начнется утром и с перерывами будет идти до позднего вечера. В восточных и южных областях снежить будет время от времени, а интенсивность осадков будет слабее, чем на остальной территории Украины. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -1...-2 °С, но из-за высокой влажности будет ощущаться холоднее. Ночью придут слабые и умеренные морозы: на западе столбики термометров опустятся до -1...-3 °С (в Черновицкой области — до -5 °С), в Харьковской и Сумской областях — до -6...-7 °С, в остальных регионах — до -4...-5 °С.

Погода в выходные будет почти безветренной — не более 5 м/с, возможно усиление ветра до 6—7 м/с.

В понедельник, последний день января, во всех регионах, кроме южных, ожидаются слабые и умеренные морозы. В западных и восточных областях средняя температура составит -1...-3 °С, в северных и центральных -2...-4 °С. В Одесской, Херсонской и Николаевской областях ожидается до +2 °С. Погода в начале недели будет снежной: небольшой снег и дождь со снегом придут во все регионы.