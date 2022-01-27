В Англии отменили COVID-паспорта и необходимость носить медицинские маски

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

В Англии отменили необходимость предъявлять COVID-паспорта и обязательное ношение масок. Этого добились благодаря вакцинации и «лучшему пониманию, как лечить коронавирус».

Об этом пишет BBC.

В правительстве отметили, что теперь ношение масок будет личным делом каждого. Но некоторые магазины уже отметили, что потребуют маски для входа в помещение.

Также об этом сообщили и железнодорожные операторы. Но там подчеркнули, что планируют поощрять пассажиров носить маски, а не принуждать.

В правительстве подчеркнули, что рекомендации носить маски в закрытых помещениях все равно остаются. Также организации и компании смогут самостоятельно решать, требовать ли COVID-паспорт для допуска.