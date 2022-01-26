Украина вместе с партнерами создает финансовые резервы для экономической стабильности на фоне угрозы российского вторжения
- Автор:
- София Телишевская
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Freddie Collins / Unsplash
Украина проводит переговоры с партнерами, чтобы создать финансовые резервы для обеспечения экономической устойчивости страны в случае возможной эскалации со стороны России.
Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Во Франции украинская делегация встретилась с местным министром экономики и финансов Брюно Ле Мером. Стороны обсудили возможность предоставления Украине финансовой поддержки на льготных условиях, сотрудничество в атомной энергетике и участие французских компаний в проектах «Большого строительства».
Министр инфраструктуры Александр Кубраков на встрече с представителями Alstom обсудил детали приобретения Украиной локомотивов этой компании, а с Airbus — участие в проекте создания украинского национального авиаперевозчика.
«Считаю, что наш визит был достаточно удачным, своевременным, и надеюсь, что будут конкретные результаты довольно быстро», — сказал Кубраков.
- Проект «Большое строительство» — это президентская программа. Она нацелена на ремонт дорог, школ, детских садов, центров экстренной медицинской помощи и стадионов.