Полицейские «фантомы» за первые полтора дня дежурства зафиксировали 990 случаев превышения скорости

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В течение первых полутора суток дежурства полицейские автомобили-«фантомы» зафиксировали 990 нарушений.

Об этом сообщает на своей странице Патрульная полиция.

«Со вчера патрульные «фантомы» фиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений», — заявили в полиции.

Запуск «фантомов» без опознавательных знаков в МВД анонсирован еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что они не будут останавливать водителей, а будут фиксировать нарушения.

Позже министр заявил, что задача таких автомобилей — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге. Они будут одновременно фиксировать множество объектов, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф.