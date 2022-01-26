Полицейские «фантомы» за первые полтора дня дежурства зафиксировали 990 случаев превышения скорости
- Автор:
- Олег Панфилович
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В течение первых полутора суток дежурства полицейские автомобили-«фантомы» зафиксировали 990 нарушений.
Об этом сообщает на своей странице Патрульная полиция.
«Со вчера патрульные «фантомы» фиксировали нарушение скоростного режима. Информация поступила на обработку в центр автофиксации для вынесения постановлений об административном правонарушении. Сейчас это 990 админпостановлений», — заявили в полиции.
Запуск «фантомов» без опознавательных знаков в МВД анонсирован еще в сентябре прошлого года. Тогда их называли передвижными комплексами автофиксации. Министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что они не будут останавливать водителей, а будут фиксировать нарушения.
Позже министр заявил, что задача таких автомобилей — предотвратить правонарушение и возможные негативные последствия на дороге. Они будут одновременно фиксировать множество объектов, а система будет передавать информацию в центр, чтобы нарушитель оперативно получил штраф.
- В сентябре 2021 года в МВД сообщали, что в 2022 году на дорогах должны работать 23 «фантома». Где именно они будут ездить, не уточнялось (вероятно, в Киеве). В 2023 году МВД планирует иметь 110 автомобилей для скрытого контроля скорости.