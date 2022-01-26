Ирландия заявила, что российские учения у ее берегов угрожают морской фауне

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Flavio Gasperini / Unsplash

Власти Ирландии обеспокоены запланированными на март военными учениями России в 240 километрах от побережья страны, поскольку они представляют угрозу для редкой морской флоры и фауны.

Об этом пишет BBC.

В письме послу России Юрию Филатову младший министр Ирландии Малкольм Нунан отметил, что запланированные военные учения «вызывают глубокую озабоченность». По его словам, хотя точный характер запланированных учений неизвестен, подводные звуки, например от гидролокатора, «могут иметь разрушительные последствия» для ряда видов, включая «глубоководных и редко встречающихся синих китов».

«Гидролокатор может вызвать значительное нарушение слуха у млекопитающих и привести к необратимым или даже смертельным травмам», — добавил министр.

В ответ Филатов назвал эти заявления «раздутой истерикой» и добавил, что запланированные учения российских военно-морских кораблей «никоим образом не представляют угрозы для Ирландии или кого-либо еще». Посол уточнил, что в учениях задействуют три-четыре корабля, однако он не знает, будут ли использоваться ракеты или подводные лодки. Российский посол также настаивает, что реакция ирландских властей является частью «пропагандистской кампании» о российской угрозе Европе.