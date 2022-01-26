Австралия готова увеличить экспорт газа в Европу, если там будет дефицит

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Министр природных ресурсов Австралии Кит Питт заявил о готовности страны увеличить экспорт природного газа в Европу в случае его дефицита из-за угрозы вторжения России в Украину.

Об этом пишет The Guardian.

По словам министра, на такой шаг Австралия пойдет, если получит соответствующий запрос на дополнительную поставку сжиженного природного газа (Liquefied natural gas). Отметим, что Австралия, США и Катар — основные экспортеры сжиженного газа в мире.

«Это демонстрирует важность австралийских ресурсов для поставок энергоресурсов во всем мире», — сказал Питт.

Сейчас Европа получает 40% природного газа через трубопроводы из России. В то же время США уже направили свои танкеры с газом в Европу и ведут переговоры с Катаром, чтобы он поступил так же.