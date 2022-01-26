Рада приняла закон о соцобеспечении политзаключенных и военнопленных

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Верховная Рада приняла закон, вводящий социальную защиту политических заключенных и военнопленных в результате агрессии против Украины.

За соответствующий документ проголосовали 288 нардепов.

Закон предусматривает создание Комиссии по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, которая будет определять статус человека как политзаключенного или пленника. Комиссия будет создаваться при органе, который отвечает за государственную политику по временно оккупированным территориям (сейчас это Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий).

Кроме того, документ устанавливает, как присваивать такой статус, и вводит денежную помощь таким людям и членам их семей:

ежегодная государственная денежная помощь будет предоставляться политзаключенному, пленному или членам его семьи во время пребывания человека в местах несвободы;

разовая государственная денежная помощь будет предоставляться политзаключенному или пленнику после его освобождения.

Также предусматривается разовая денежная помощь в случае гибели (смерти) политзаключенного или военнопленного, если он умер во время пребывания в местах несвободы или в течение года после освобождения, если смерть наступила из-за ранения, контузии, увечья, заболевания, несчастного случая, связанных с пребыванием в местах несвободы. В таком случае помощь будет выплачиваться семье умершего.

Кроме этого, закон регулирует вопросы санаторно-курортного отдыха таких лиц, обеспечение их жильем, работой, правом на получение образования и пр.