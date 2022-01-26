Дания предлагает с февраля отменить все коронавирусные ограничения. Австрия отменяет локдаун для невакцинированных

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Министр здравоохранения Дании направил письмо парламенту с предложением со следующей недели отменить все ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Это предложение должен еще одобрить парламент. Если он на это согласится, это станет самым сильным смягчением карантина среди стран Северной Европы. Если изменения будут одобрены, то смогут открыться ночные клубы, а рестораны смогут подавать алкоголь после 22:00; клиентам же не нужно будет предъявлять ковид-паспорта.

Две недели назад Дания уже ослабила ограничения после месячного локдауна: позволила снова открыться кинотеатрам и музыкальным заведениям.

Австрия же объявила, что в понедельник, 31 января, в стране завершится локдаун для невакцинированных, поскольку ослабла нагрузка на больницы.

«Мы пришли к выводу, что локдаун для непривитых людей в Австрии оправдан только в случае угрозы неизбежной нагрузки на мощности интенсивной терапии», — заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Вольфганг Мюкштайн.

В Австрии с 15 ноября действовал локдаун для невакцинированных, им можно было выходить из дома только по ограниченному количеству причин (за продуктами или на работу). Отметим, что Австрия может стать первой страной ЕС, где будет введена обязательная вакцинация, парламент уже предварительно одобрил это решение.