Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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УНИАН / Ратынский Вячеслав
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о запуске электронных билетов в общественном транспорте. Их должны приравнять к бумажным.
За соответствующее решение проголосовали 270 нардепов.
Законопроект был подан правительством. Он предусматривает законодательное урегулирование ввода электронных билетов в общественном транспорте.
«Целью законопроекта является использование электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа, а также создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с целью обеспечения реализации одной из ключевых реформ транспортной отрасли — внедрения электронного билета», — говорится в сообщении.
За установку образца такого билета, обязательных данных, которые должны содержаться, будет отвечать Министерство инфраструктуры. В то же время вопрос выдачи билетов для льготных перевозок будут решать местные власти.
- Летом 2020 года Кабмин одобрил проект введения в стране единого электронного билета. Он предполагает три этапа. В Киеве единый электронный билет для поездов и общественного транспорта начали продавать уже в сентябре 2020 года.