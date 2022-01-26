У берегов Норвегии нашли бутылку с письмом, которое 25 лет назад в море выбросила школьница из Шотландии

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Joanna Buchan / Facebook

В Норвегии нашли бутылку с посланием, которое 25 лет назад отправила в море школьница из шотландского региона Абердиншир.

Об этом сообщает BBC.

В 1996 году восьмилетняя шотландка Джоанна Бьюкен в рамках школьного проекта сбросила бутылку с посланием с рыбацкой лодки в городе Питерхед. Бутылку нашли летом 2020 года в 1 287 км от того места — на севере Норвегии. Обнаружила находку 37-летняя женщина по имени Елена Андреассен Хага. Она еще в 2020 году отыскала в Facebook Джоанну и написала ей, однако та сообщение заметила только 24 января 2022 года.

Джоанне сейчас 34 года, и она работает врачом в Новом Южном Уэльсе в Австралии. Сейчас женщина уже точно и не вспомнит, как писала это письмо в школе, но сразу поняла, что это ее почерк. В письме школьница рассказывает о любви к сладостям, описывает свою собачку, школьные проекты и любовь к коллекционированию наклеек Blu Tack, а также о том, что она ненавидит мальчиков. Письмо было адресовано «первооткрывателю».

«Когда я прочла это, я чуть не умерла со смеха. Там есть несколько действительно замечательных строк, вроде того, что было важно для меня в то время. Хотела бы это рассказать своим учителям», — отметила Джоанна.

«Моему сыну было шесть лет, когда мы нашли бутылку, он, честно говоря, поначалу не совсем понял всю эту суматоху — пожалуй, старомодное развлечение», — рассказала Елена Андреассен Хага, которая нашла послание.