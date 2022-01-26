В ЕСПЧ начинаются слушания по делу Украины против России по войне на Донбассе
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Wikimedia
Европейский суд по правам человека на этой неделе проведет устные слушания по поводу приемлемости заявлений по иску Украины и Нидерландов против России за военные преступления на Донбассе.
Об этом пишет Министерство юстиции в своем Twitter.
На заседании присутствует и сам министр юстиции Денис Малюська.
Судьи должны установить, имеет ли ЕСПЧ право рассматривать этот иск и подпадают ли события на оккупированном Донбассе с апреля 2014 года под его юрисдикцию.
В случае если суд установит приемлемость иска, он перейдет к рассмотрению заявлений по существу. Весь этот иск объединяет три жалобы на нарушение прав человека на оккупированном Донбассе, в том числе и сбитие рейса MH17, и по объему доказательств и количеству нарушений является наиболее масштабным в практике ЕСПЧ.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выступает третьей стороной в иске Нидерландов к России в Европейский суд по правам человека за сбитие малайзийского Boeing над Донбассом.
- В сентябре 2019 года в Европейском суде по правам человека начались слушания по делу «Украина против России», касающегося нарушения прав человека в Крыму.