МИД Украины вызвал посла Хорватии. Требуют опровергнуть слова президента о НАТО и «госперевороте»

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Министерство иностранных дел вызвало посла Хорватии в Украине Аницу Джамич по поводу высказываний президента Зорана Милановича, который сказал, что «Украине не место в НАТО», а «Революция Достоинства была «государственным переворотом». Теперь МИД требует публично опровергнуть сказанное.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В ведомстве подчеркнули, что заявление лидера Хорватии неприемлемо и оскорбляет память украинцев и иностранцев, отдавших свои жизни ради европейского будущего Украины.

МИД также выразил «глубокое разочарование» высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии.

«Эти слова диссонируют с общечеловеческими ценностями, учитывая горький опыт войны хорватского народа. Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом году. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — отметили в комментарии.

Министерство подчеркнуло, что заявления Милановича ретранслируют нарративы российской пропаганды и не соответствуют последовательной официальной позиции Хорватии, которая поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.