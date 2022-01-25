Боб Дилан продал весь каталог своих песен. Сделку оценили в $200 миллионов

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Американский музыкант Боб Дилан в июле прошлого года продал японской корпорации Sony весь каталог записанной им музыки и права на несколько будущих релизов. О заключенном договоре официально объявили только сейчас.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Я рад, что все мои записанные песни могут остаться там, где им место», — заявил сам Дилан.

По информации журнала Variety, сделку оценивают в $150—200 миллионов, она предусматривает продажу всех песен, записанных с 1962 года.

Боб Дилан (Роберт Аллен Циммерман) — американский певец, композитор, поэт и гитарист. В 1965 году он сменил звучание на электрическое, таким образом отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, и записал культовый сингл “Like a Rolling Stone”, новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века.

Дилан — один из самых коммерчески успешных музыкантов всех времен: по состоянию на 2017-й год суммарный тираж его альбомов превышал 100 миллионов копий. На протяжении карьеры он получил множество престижных наград, в том числе 12 премий «Грэмми», один «Оскар» и один «Золотой глобус».