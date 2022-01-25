Пять западных стран в конце января запустят фонд помощи Украине на $47 млн

Новости

Death to Stock

Канада, США, Великобритания, Швейцария и Швеция в конце января запустят фонд помощи Украине. Его будут наполнять на 35 млн фунтов ($47 миллионов) в течение трех лет.

Об этом пишет пресс-служба Минреинтеграции.

По словам министра по вопросам реинтеграции ВОТ Ирины Верещук, фонд будет называться «Партнерство за сильную Украину».

«31 января должно состояться подписание соглашения. США, Канада, Великобритания, Швейцария и Швеция хотят помогать, но именно в качестве партнеров. […]Мы уже определились с основными проектами, которые будут реализованы в 2022 году. Это проекты по энергоэффективности, укреплению и состоятельности общин. Мы сейчас проводим обсуждение деталей заключения соглашения. Я очень надеюсь, что 31 января оно будет подписано», — отметила она.

Выделенные средства пойдут на поддержку общин, пострадавших от российской агрессии, на предотвращение дальнейшей эскалации и на подготовку к реинтеграции ВОТ.