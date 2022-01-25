Байден назвал журналиста «тупим су*киным сином». Он не знал, что микрофон включен

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Al Drago / Stringer

Президент США Джо Байден назвал журналиста Fox News Питера Дуси «тупым с*киным сыном», когда на встрече с экономическими советниками в Белом доме тот попытался задать вопрос об инфляции.

Об этом сообщает Bloomberg.

После окончания пресс-конференции Дуси успел спросить, считает ли Байден, что инфляция наносит урон по политическому имиджу в преддверии промежуточных выборов в Конгресс.

«Большая инфляция... Какой тупой с*кин сын», — сказал Байден. Вероятно, он не знал, что микрофон не выключили.

Позднее в эфире Fox News журналист заявил, что не услышал ответ Байдена, но поинтересовался, будет ли Белый дом «запикивать» слова президента в стенограмме.

После этого, примерно через час после встречи Байден лично позвонил Дуси. «Ничего личного, приятель», — сказал Байден. Журналист заявил, что президент прояснил ситуацию, и добавил, что всегда будет задавать острые вопросы.