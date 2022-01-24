Атака хакеров оставила всю Андорру без интернета. Целью был турнир по Minecraft
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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В воскресенье, 23 января, княжество Андорра на один час осталось без интернета из-за атаки хакеров на игровой турнир по Minecraft SquidCraft Games, который транслировался в Twitch.
Об этом сообщают портал Tom’s Hardware и экспертная группа NetBlocks.
Хакеры DDoS-атаками начали «заваливать» единственный провайдер страны Andorra Telecom с 22 января. Предположительно, атака была направлена на игроков сборной княжества Team Andorra, чтобы помешать им выиграть $100 тысяч. Из-за частого отключения интернета организаторам пришлось дисквалифицировать всех участников Team Andorra.
Кроме игроков в итоге пострадали все жители княжества. У провайдера обрушились серверы — интернета не было около 1 часа. При этом Andorra Telecom продолжает сообщать о перебоях и атаках и сегодня.
- SquidCraft Games посвящена сериалу «Игра в кальмара» от Netflix, которую перенесли в Minecraft. Для аудитории Twitch это долгожданное событие — турнир на пике смотрели более 1 млн человек, а принимали участие в нем 150 стримеров. Значительная часть участников была из Андорры, они же были и фаворитами.