В Германии 125 представителей католической церкви сделали коллективный каминг-аут
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В Германии 125 представителей католической церкви в рамках инициативы #OutInChurch сделали коллективный каминг-аут. Среди них священники, пасторы и руководители общин, преподаватели и преподавательницы религиозных школ, сотрудники и сотрудницы церковной администрации.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Участники инициативы требуют от католической церкви прекратить использовать сексуальную ориентацию и гендерную идентификацию как повод для увольнения, а также исключить из церковного учения дискредитацию полов и сексуальной ориентации.
Толчок массовому каминг-аут дал пример 2021 года, когда 185 немецких актрис и актеров заявили, что они геи, лесбиянки, бисексуалы, небинарные люди и другие.
При этом еще в 2020 году глава католической епархии Дрезден-Мейсена призвал изменить отношение католической церкви Германии к верующим — представителям ЛГБТ, и однополым бракам.
- В марте 2021 года Конгрегация доктрины веры в Ватикане признала «присутствие позитивных элементов» в однополых отношениях, но они не станут объектом церковного благословения.
- До этого Католическая церковь дала понять, что не будет благословлять однополые браки, поскольку Святой престол считает гомосексуальность греховным выбором, не входящим в «планы Творца» — несмотря на все заявления Папы Римского Франциска о поддержке ЛГБТ-людей.