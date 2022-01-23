Полиция Нидерландов обнаружила в колесной части самолета живого безбилетника. Он прилетел из Африки

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William Hook / Unsplash

Полиция Нидерландов сообщила, что обнаружила в колесной части самолета живым безбилетника. Об этом сообщает BBC.

Самолет, который прилетел из Южной Африки, приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол. Полет из южноафриканского города Йоханнесбурга в Амстердам занимает около 11 часов. При этом грузовой самолет совершил одну остановку в Найроби, столице Кении.

Где именно безбилетник залез в самолет — в Южной Африке или Кении — неизвестно. Возраст и национальность мужчины пока не установлены, его госпитализировали.

Такие безбилетные пассажиры во время длительных полетов очень редко выживают из-за холода и низкого содержания кислорода на больших высотах. Однако в ноябре 2021 года из Гватемалы в США прилетел мужчина, скрывавшийся в шасси самолета авиакомпании American Airlines.