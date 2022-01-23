США передали Украине гранатометы SMAW-D
- Автор:
- Олег Панфилович
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США передали Украине одноразовые ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).
Об этом свидетельствует информация на портале Минобороны США.
Портал опубликовал снимки, сделанные 21 января. На них зафиксирован процесс подготовки боеприпасов, оружия и оборудования, предназначенного для Украины.
SMAW-D – это однозарядный гранатомет, предназначенный для разрушения прочных конструкций (бункеров, заграждений, стен). Также способен уничтожать легкобронированную технику.
Снаряд может пробить до 20 см бетона или 30 см кирпича. Боеголовка активируется с помощью переключателя в носовой части, который способен различать жесткие и мягкие цели. В мягких целях, таких как мешки с песком, детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель, оказывая разрушительный эффект. Боевая часть детонирует сразу при контакте с жесткими целями.
- Помощь Украине оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.