Снег и морозы до -20 градусов. Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в начале следующей недели

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Manfred Antranias Zimmer / Pixabay

В ближайшие сутки в Украине ожидается холодная погода со снегом.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Укргидрометцентра, в понедельник, 24 января, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег, местами порывы ветра 15—20 м/с; на остальных территориях без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер северный, 7—12 м/с. Ночью -5...-10 °C, днем -3...-8 °C; в Карпатах и в Закарпатье ночью -14...-19 °C, днем -7...-12 °C. В Киеве в понедельник без существенных осадков; температура ночью -7...-9 °C, днем около -5 °C.

Во вторник, 25 января, в восточных, ночью в южных, местами и центральных, днем в западных областях небольшой снег, на остальных территориях без осадков. Температура воздуха в южной и восточной части ночью -5...-10 °C, днем -1...-6 °C; на остальных территориях ночью -9...-14 °C, в Карпатах -15...-20 °C, днем -4...-9 °C, в западных областях 0...-5 °C. Ветер западный, 5—10 м/с, на дорогах гололедица. В Киеве без осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный, 5—10 м/с. Температура ночью -9...-11 °С, днем -5...-7 °C.