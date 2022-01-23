Представители «Талибана» прибыли в Европу на первые после захвата Афганистана переговоры

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В норвежский Осло прибыла делегация талибов для проведения первых переговоров с западными дипломатами после захвата власти в Афганистане.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Делегация из 15 человек прибыла в ночь на субботу на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел правительства Амир Хан Муттаки.

Темой переговоров станут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор не признанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они «не будут представлять собой легитимизацию, или признание талибов».

Ожидается, что талибы также встретятся с афганскими активистами, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.

Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет «формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин».

Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид заверил, что новая власть Афганистана приняла меры для «удовлетворения требований западного мира», надеется укрепить отношения с европейскими странами «с помощью дипломатии» и стремится «превратить атмосферу войны… в мирную ситуацию».