Представители «Талибана» прибыли в Европу на первые после захвата Афганистана переговоры
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images
В норвежский Осло прибыла делегация талибов для проведения первых переговоров с западными дипломатами после захвата власти в Афганистане.
Об этом пишет Deutsche Welle.
Делегация из 15 человек прибыла в ночь на субботу на самолете, организованном правительством Норвегии. Ее возглавляет министр иностранных дел правительства Амир Хан Муттаки.
Темой переговоров станут права человека и гуманитарная помощь афганскому народу. Делегаты до сих пор не признанного ни одной страной режима встретятся с представителями Норвегии и Европейского Союза, а также с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. При этом министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюиттфельдт еще до начала переговоров подчеркнула, что они «не будут представлять собой легитимизацию, или признание талибов».
Ожидается, что талибы также встретятся с афганскими активистами, в том числе женщинами-лидерами и журналистами.
Представитель Госдепартамента США заявил, что в повестке переговоров будет «формирование представительной политической системы, реакция на неотложные гуманитарные и экономические кризисы, проблемы безопасности и борьбы с терроризмом, а также права человека, особенно образование для девушек и женщин».
Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид заверил, что новая власть Афганистана приняла меры для «удовлетворения требований западного мира», надеется укрепить отношения с европейскими странами «с помощью дипломатии» и стремится «превратить атмосферу войны… в мирную ситуацию».
- Соединенные Штаты Америки предоставят народу Афганистана $308 миллионов в виде гуманитарной помощи.
- В начале октября 2021 года переговоры с талибами провели США. Стороны обсуждали и гуманитарную помощь. «Талибан» при этом никто признавать не хочет, но ранее президент России Владимир Путин заявил, что нужно добиться исключения «Талибана» из списка террористических организаций на уровне ООН.
- В декабре 2021 года в Афганистане «Талибан» начал выдавать паспорта и документы на выезд из страны. Выдачу паспортов и разрешений на выезд прекратили в августе после захвата власти боевиками.