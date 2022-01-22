Биткоин обвалился на 9%. За него дают меньше $35 тысяч

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André François McKenzie / Unsplash

Биткоин за сутки потерял в цене 9%, обновив свой минимум 24 июля 2021 года, когда стоил $35,1 тысячи. Сейчас его цена $34 698, по данным CoinDesk.

Цена первой криптовалюты начала резко снижаться вечером 20 января после того, как ее курс превысил $43,5 тысячи.

Падение стоимости биткоина могло начаться после снижения индекса S&P 500, который по результатам торгов 20 января опустился на 1%, а 21 января — на 2%.

На фоне этого резко подешевели и другие криптовалюты, в частности Ethereum — на 16,3% (цена — $2 334). Излюбленная Илоном Маском Dogecoin упала в цене на 17,4% (до $0,12). Недавно Tesla начала продавать некоторые товары за эту криптовалюту.