Зеленский ввел новые санкции против ряда россиян и российских компаний

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против ряда российских лиц и компаний. Также есть и иностранцы и их компании.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В одном из перечней санкции вводятся против 23 российских компаний и одной австрийской — архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Также под санкции попали шесть работников этого бюро, в том числе и основатель Вольф Прикс. Австрийские архитекторы разработали проект театра оперы и балета в оккупированном Севастополе.

Еще два перечня – санкции против физических лиц. В одном списке исключительно российские судьи, в другом — разные «чиновники», «правоохранители» и «судьи» из оккупированного Крыма. Также под санкции попал известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев.

Также Зеленский ввел санкции против кипрской компании BISCONE LIMITED. Она является миноритарным акционером «Турбоатома» — ей принадлежит 5,9% акций. Осенью 2021 года правительство инициировало введение санкций против этой компании, потому что ее владельцем является российский миллиардер Алексей Мордашов, находящийся под украинскими санкциями с 2016 года.