Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом после прививки тремя дозами вакцины

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Бывший президент Польши, 78-летний Лех Валенса заразился коронавирусом после трех прививок.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Не могу поверить. Я трижды вакцинировался. Взяли три мазка. Я заразился», — написал Валенса.

По словам бывшего президента, у него болит голова, его знобит и ломит все тело.

«После этого урока я не буду расставаться с маской», — заверил он.