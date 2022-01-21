Экс-президент Польши Лех Валенса заразился коронавирусом после прививки тремя дозами вакцины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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facebook.com
Бывший президент Польши, 78-летний Лех Валенса заразился коронавирусом после трех прививок.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Не могу поверить. Я трижды вакцинировался. Взяли три мазка. Я заразился», — написал Валенса.
По словам бывшего президента, у него болит голова, его знобит и ломит все тело.
«После этого урока я не буду расставаться с маской», — заверил он.
- Лех Валенса — президент Польши в 1990—1995 годах, один из основателей движения «Солидарность», сыгравший важную роль в свержении коммунистического режима. За свою деятельность по защите прав рабочих получил Нобелевскую премию мира в 1983 году.
- Валенса активно поддерживает Украину на пути евроинтеграции. Он также поддерживал Оранжевую революцию и Революцию достоинства и не раз приезжал в Киев.
- В прошлом году Валенса жаловался, что ему не хватает пенсии, которая в тот момент составляла эквивалент 45 тысячам гривен, поэтому он ищет работу.