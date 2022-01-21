Стрелки «часов Судного дня» остались на 100 секундах до ядерного апокалипсиса

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Символические «часы Судного дня» и в этом году показывают 100 секунд до ядерной «полуночи», которая символизирует полное уничтожение человечества.

Об этом сообщает журнал Bulletin of Atomic Scientists.

Ученые, среди которых несколько Нобелевских лауреатов, решили оставить стрелки часов на позициях 2021 года, поскольку пришли к выводу, что угроза для человечества не уменьшилась и на сегодня Земля по-прежнему близка к возможному ядерному апокалипсису.

На такие выводы повлияла напряженность в отношениях США, России и Китая, угроза новых войн (в Украине и Тайване), усиленное развитие гиперзвукового оружия, ядерного вооружения и соответствующих программ, испытания противоспутникового оружия.