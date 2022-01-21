«Бог должен быть судьей». В Папуа Новой Гвинее отменили смертную казнь
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Jelilah Kum / Unsplash
Папуа Новая Гвинея отменила смертную казнь спустя 30 лет после ее повторного введения. Премьер-министр Джеймс Марапе заявил, что она «не является эффективным средством сдерживания серьезных преступлений».
Об этом сообщает The Guardian.
Смертная казнь была наказанием за государственную измену, пиратство, убийство, насилие, связанное с колдовством, и изнасилование при отягчающих обстоятельствах. Теперь за эти преступления будут наказываться пожизненным заключением без права досрочного или условно-досрочного освобождения через 30 лет.
«Для нас, христианской нации, мне кажется, по-прежнему преобладает понятие «не убивай». Бог должен быть судьей. Вместо смертной казни преступники будут отбывать пожизненное заключение без права досрочного увольнения — я думаю, что это лучше», — отметил премьер.
Последняя смертная казнь в Папуа Новой Гвинее была в ноябре 1954 года. Страна отменила казнь в 1970 году, но снова ввела ее в 1991 году, хотя с тех пор самих казней не было.
Члены католической церкви, ранее выступавшие против казни, приветствовали отмену: «Католическая церковь в Папуа Новой Гвинее всегда выступала и до сих пор выступает против смертной казни за то, что она безбожна и нехристианская, бесчеловечная, морально неправильная, и против неотъемлемого права каждого человека на жизнь. Если мы заявляем, что являемся нацией христиан, мы должны говорить правду. Наши законы должны отражать моральные и христианские ценности, а смертная казнь против этого».
- Русская православная церковь начала проповедовать среди папуасов Папуа Новой Гвинеи, некоторые из них уже попросились в церковь.
- Отсутствие смертной казни является обязательным условием пребывания государства в Совете Европы. Это стало одной из причин отмены смертной казни в Украине, где мораторий на исполнение смертных приговоров (людей расстреливали) впервые начал действовать в 1995 году, незадолго до вступления в эту международную организацию. В 2000 году Верховная Рада Украины внесла изменения в Уголовный кодекс, которым окончательно изъяла понятие «смертная казнь» из официального списка уголовных наказаний Украины.