В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 миллионов военной помощи от США

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УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Администрация президента США в конце декабря 2021 года одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 миллионов.

Об этом он сообщил на брифинге.

«Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 миллионов дополнительной помощи Украине в сфере безопасности», — сказал Кулеба, отметив, что с учетом этой суммы общий объем помощи за прошлый год составил рекордные $650 миллионов.

Министр уточнил, что эти $200 миллионов не были заранее предусмотрены, это «скорая оборонная помощь».