В МИД Украины подтвердили дополнительные $200 миллионов военной помощи от США
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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УНИАН
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Администрация президента США в конце декабря 2021 года одобрила дополнительную оборонную поддержку Украине в размере $200 миллионов.
Об этом он сообщил на брифинге.
«Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 миллионов дополнительной помощи Украине в сфере безопасности», — сказал Кулеба, отметив, что с учетом этой суммы общий объем помощи за прошлый год составил рекордные $650 миллионов.
Министр уточнил, что эти $200 миллионов не были заранее предусмотрены, это «скорая оборонная помощь».
- О доппакете помощи на $200 миллионов со ссылкой на источники сообщал телеканал CNN.
- Помощью Украине предоставляют на фоне возможного скорого вторжения войск России. Накануне противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь о Javelin и Stinger.