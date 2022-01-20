В «оранжевой» зоне карантина уже 7 областей Украины

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В Украине по состоянию на 20 января в «оранжевой» зоне карантина уже находится семь областей.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины.

В «оранжевой» зоне — Ивано-Франковская область, где превышены три критических показателя (коэффициент новых случаев, уровня и динамики госпитализации), Ровенская, Сумская, Черновицкая, Тернопольская, Житомирская, у которых высокие показатели прироста больных, и Львовская — там высокая динамика госпитализации.

Указанные области на пороге перехода в «красную» зону карантина, что грозит усилением ограничений и мер. Пока в там действуют карантинные правила «желтой» зоны.