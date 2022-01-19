«Це Ок». Veteran Hub запустил образовательную платформу о психическом здоровье

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Команда Veteran Hub запустила образовательную платформу о психическом здоровье – «Це Ок». Так они призывают ветеранов не стесняться обращаться за профессиональной поддержкой.

Об этом сообщил директор по коммуникациям Veteran Hub Дмитрий Дубас.

На образовательной платформе собраны материалы, которые помогут ветеранам АТО/ООС узнать больше информации о доказательной психотерапии, а врачи получат доступ к украинскому переводу протокола лечения сотрясения мозга, разработанного в США.

«Любое медицинское учреждение может взять этот перевод и приказом главного врача сделать своим основным протоколом лечение легкой черепно-мозговой травмы. Для этого не нужны никакие дополнительные утверждения Минздравом или кем-либо еще», — отметил Дмитрий Дубас.

Также на сайте содержатся рекомендации по выбору специалиста по психическому здоровью и первому посещению.