«Це Ок». Veteran Hub запустил образовательную платформу о психическом здоровье
- Автор:
- София Телишевская
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
Команда Veteran Hub запустила образовательную платформу о психическом здоровье – «Це Ок». Так они призывают ветеранов не стесняться обращаться за профессиональной поддержкой.
Об этом сообщил директор по коммуникациям Veteran Hub Дмитрий Дубас.
На образовательной платформе собраны материалы, которые помогут ветеранам АТО/ООС узнать больше информации о доказательной психотерапии, а врачи получат доступ к украинскому переводу протокола лечения сотрясения мозга, разработанного в США.
«Любое медицинское учреждение может взять этот перевод и приказом главного врача сделать своим основным протоколом лечение легкой черепно-мозговой травмы. Для этого не нужны никакие дополнительные утверждения Минздравом или кем-либо еще», — отметил Дмитрий Дубас.
Также на сайте содержатся рекомендации по выбору специалиста по психическому здоровью и первому посещению.
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