ВОЗ: Доказательств, что здоровые дети нуждаются во введении бустерной дозы COVID-вакцины, нет

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Пока нет доказательств, что здоровые дети и подростки нуждаются во введении бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главного научного сотрудника Всемирной организации здравоохранения Сумии Сваминатан.

Она отметила, что вакцинальный уровень защиты может снижаться на фоне стремительного распространения «Омикрона», но исследователям еще предстоит выяснить, кто в первую очередь нуждается в бустерной прививке.

«Наша цель состоит в том, чтобы защитить наиболее уязвимых, защитить тех, кто имеет самый высокий риск серьезных заболеваний и смерти. Это люди пожилого возраста, люди с ослабленным иммунитетом, с основными заболеваниями, а также медицинские работники», — отметила ученая.

Сваминатан подчеркнула, что пока нет доказательств того, что здоровые дети или подростки нуждаются в бустерах.

«Доказательств нет вообще», — резюмировала она.

Отметим, что в настоящее время бустерную вакцинацию детей в возрасте от 12 лет разрешили в Израиле, США, Германии и Венгрии.