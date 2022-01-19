«Филип Моррис» признала, что мотивационные борды «Выдыхай. Никто не успевает» — это реклама IQOS, но не классическая

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Instagram / thevillageua

Компания «Филип Моррис Украина» пояснила, что билборды с надписями, которые установили в «местах высокой тревожности и напряжения» в пяти городах Украины являются «неклассической рекламой IQOS».

Об этом рассказал директор по продукту IQOS Дмитрий Зинченко.

Борды были размещены в рамках проекта Emit. Positivity в декабре. Они имели бирюзовый фон и сопровождались мотивационными надписями «Выдыхай. Никто не успевает», «Ты не в пробке, ты в потоке». Позднее издание Vector выяснило, что торговая марка Emit Positivity принадлежит «Филип Моррис Продактс».

Зинченко рассказал, что борды Emit. Positivity — это не классическая реклама IQOS. «Если бы это была обычная реклама, мы бы сделали кампанию в стиле Nike или Palm Angels — с логотипом, пресс-релизом, парочкой интервью, рассказали бы о ней нашим пользователям. Но мы сознательно оставили его без имени, чтобы другие бренды могли присоединиться», — пояснил он. По словам Зинченко, это хороший пример того, как бренды могут играть социальную роль в жизни людей и города.

На вопрос, почему на бордах фигурировала никому неизвестная торговая марка, а не собственно IQOS, Зинченко ответил, что новую торговую марку зарегистрировали, чтобы никто не мог это использовать в своих коммерческих целях.

Также представитель компании рассказал, кто еще входит в общий проект «движения людей и брендов Emit. Positivity». «Poetry Home, Socar, Jul, заведения сети The. Из людей — дизайнер artemklimchuk и София Русинович (ROUSSIN), тату-мастер Nesheva. В скором времени расскажем больше», — уточнил Зинченко.

Напомним, серия бордов с мотивационными надписями появилась в декабре в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Автором компании стала студия нативной рекламы Zdatni, коммерческий партнер издания The Village. Издание делало активный промоушен проекта, однако отказывалось называть заказчика компании. Впоследствии в соцсетях появилась информация, что на самом деле за Emit. Positivity стоит бренд IQOS — это привело к критике и возмущению пользователей соцсетей, которые активно шерили и обсуждали проект. До сих пор ни The Village, ни «Филип Моррис» эту информацию не комментировали.