Церемонию «Грэмми-2022» проведут в апреле в Лас-Вегасе

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Церемонию вручения премии «Гремми-2022» проведут в Лас-Вегасе 3 апреля.

Церемония вручения, которую будет транслировать телеканал СBS, пройдет в развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena. Ведущий — комик и актер Тревор Ноа (ведущий The Daily Show).