Церемонию «Грэмми-2022» проведут в апреле в Лас-Вегасе
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Церемонию вручения премии «Гремми-2022» проведут в Лас-Вегасе 3 апреля.
Церемония вручения, которую будет транслировать телеканал СBS, пройдет в развлекательном комплексе MGM Grand Garden Arena. Ведущий — комик и актер Тревор Ноа (ведущий The Daily Show).
- Изначально церемонию планировали провести 31 января в Лос-Анджелесе, но из-за стремительного распространения штамма коронавируса «Омикрон» ее отложили.
- Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила список номинантов на 64 премию «Грэмми». Наибольшее количество номинаций получил джазовый музыкант Джон Батист — сразу 11. Среди поп-исполнителей на 8 статуэток претендуют Джастин Бибер, Doja Cat и H.E.R, на 7 — Билли Айлиш и Оливия Родриго.