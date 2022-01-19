NASA предупредило об изоляции российского модуля МКС из-за утечки. В «Роскосмосе» ответили

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Директор NASA по Международной космической станции Робин Гейтенс заявила, что российский модуль «Звезда» могут навсегда изолировать из-за утечки воздуха.

Об этом сообщает Интерфакс.

По ее словам, ситуация пока не представляет серьезной угрозы, но в худшем случае рассматривается полная изоляция модуля. Гейтенс заявила, что NASA и «Роскосмос» совместно работают над устранением утечки воздуха в модуле, но из-за малого размера места утечки его очень сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

В «Роскосмосе» заявили, что «беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление». В ведомстве уверяют, что российские космонавты нашли место утечки еще в конце декабря. Проблему обещают устранить в ближайшее время, когда грузовой корабль «Прогресс» доставит материалы на станцию.

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