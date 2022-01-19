SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников Starlink. Теперь их больше 2 тысяч

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Американская компания SpaceX вывела на орбиту 49 спутников Starlink для развертывания системы широкополосного интернета.

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала со спутниками с комплекса 39A Центра Кеннеди во Флориде. Через 15,5 минуты после запуска спутники отделились на переходной орбите (340 км) и с помощью собственных двигателей поднялись на рабочую высоту (540 км).

Теперь на орбите 2 040 спутников Starlink, из которых более 1 800 в рабочем состоянии. Для SpaceX это был 36-й по счету запуск групп спутников Starlink.