Из-за непогоды аэропорт Львова стал запасным для «Киева». Перенаправили пять самолетов

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Из-за плохой погоды в Киевской области пять авиарейсов, которые должны были прибыть в аэропорт «Киев» («Жуляны»), пришлось посадить во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба львовского аэропорта.

Во Львове сели рейсы WZZ6270 из Вроцлава, WZZ1567 из Варшавы, WZZ6232 из Пардубице, WZZ6278 из Вильнюса и WZZ6044 из Рима. Эти пять рейсов выполняет лоукост Wizz Air.

Пассажиров по прибытию пересадили на автобусы и отправили в Киев.

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