Microsoft договорилась о покупке разработчика Call of Duty и Warcraft. СМИ оценивают сделку в $70 млрд

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Компания Microsoft объявила о приобретении разработчика игр Activision Blizzard.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«За многие десятилетия студии и команды, входящие в состав Activision Blizzard, стали огромным источником радости и уважения со стороны миллиардов людей во всем мире. Мы невероятно рады возможности работать с замечательными, талантливыми и преданными своему делу людьми», — сообщили в компании.

Сообщается, что пока эта сделка не будет закрыта, Activision Blizzard и игровое подразделение Microsoft Gaming будут продолжать работать независимо друг от друга. Как только сделка будет завершена, Activision Blizzard будет подчиняться Microsoft Gaming.

В Microsoft также добавили, что после закрытия сделки игры Activision Blizzard станут доступны в рамках подписок Xbox Game Pass и PC Game Pass.

Детали сделки не разглашаются, однако как пишет Bloomberg, за приобретение компании Microsoft заплатит около 70 миллиардов, что станет крупнейшим приобретением американского технологического гиганта в истории.

Activion Blizzard известна такими играми, как Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot, StarCraft.