В двух городах Украины хотят перевести школы на дистанционку из-за псевдоминирований

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В двух городах Украины хотят перевести школы на дистанционное образование из-за массовых псевдоминирований. В последнее время по всей стране наблюдается волна фейковых минирований разных общественных заведений.

Об этом написали в горсоветах Черкасс и Николаева.

В Черкассах рекомендуют во всех школах города начать обучение в дистанционном формате из-за регулярных сообщений о «минировании».

«Такие рекомендации предлагаются, учитывая, что с 12 января 2022 года ежедневно поступают сообщения о заминировании заведений общего среднего образования города, что ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. Такая ситуация вносит деструктив в организацию работы общеобразовательных учреждений, приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс», — говорится в сообщении.

В Николаеве уже приняли такое решение — но не все школы, а только четыре.