Извержение вулкана возле Тонга: ударные волны дважды обогнули Землю, отголоски цунами наблюдали украинские полярники
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Последствия извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай в Тихом океане почувствовала вся Земля — ударные волны дважды обогнули планету, а отголоски извержения фиксировали в Украине и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии зафиксировал скачок атмосферного давления на метеостанциях в Харькове, Дергачах, Сахновщине и Вертиевке.
Первый скачок зафиксирован вечером 15 января около 21:00, то есть примерно через 15 часов после наиболее мощной фазы извержения. Вторичный скачок давления пришелся на вторую половину ночи 16 января. Расстояние между вулканом и Харьковской областью — 18 тысяч километров. Это значит, что ударная волна распространялась со скоростью около 1 100 км/ч.
При этом звук взрыва вулкана слышали даже в северной Америке в районе городов Анкоридж и Фэрбанкс. Волны от цунами добрались до берегов Японии и даже до Антарктиды.
Национальный антарктический научный центр сообщает, что украинские полярники на станции «Академик Вернадский» 15 января в 17:00 наблюдали волну высотой в 60 см, и это с учетом того, что акватории вокруг станции покрыты сплошным льдом. Скачки атмосферного давления фиксировали и там.
Последствия для самого вулкана хорошо видны с орбиты Земли.
- Утром 15 января в Тихом океане возле Королевства Тонга произошло мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай. Оно вызвало землетрясение и цунами, которое обрушилось на столицу Тонга, соседние острова и Японию, где пострадали более 20 судов и эвакуировали 230 тысяч японцев.
- Грохот от вулкана услышали на Фиджи, в Новой Зеландии, Австралии и других странах, а на Тонга с неба падали камень и пепел. Масштабы извержения зафиксировали ряд спутников. Пока известно о гибели двух людей в Перу (из-за волн), травмировании трех рыбаков в США и одного в Японии.