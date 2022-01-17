В Румынии произошло землетрясение, которое ощущалось в Одесской области

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В Румынии произошло землетрясение, эхо которого докатилось до Одесской области.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля Государственного космического агентства.

Землетрясение произошло в районе гор Вранча, в 125 км от границы с Украиной, на глубине 138 км. Отмечается, что подземные толчки ощущались в отдельных населенных пунктах юго-западной части Одесской области, однако не представляли угрозы для населения.