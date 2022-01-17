В Турции под лавину попали три сотрудника ООН. Один из них погиб

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Sabah

В турецкой провинции Кайсери под лавину попали три канадских сотрудника Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Sabah.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Эрджиес. Предварительно, лавину спровоцировали сами пострадавшие, когда решили спуститься за пределами оборудованных трасс.

В результате инцидента погиб 45-летний Майкл Грифт, который был членом Координационного совета ООН в турецком Газиантепе. Двое его коллег были спасены поисковыми группами. Из-за значительных травм их госпитализировали.