В Китае рождаемость пятый год подряд падает до рекордно низкого уровня
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Rui Xu / Unspalsh
В Китае в 2021 году уровень рождаемости пятый год подряд достигает нового рекордно низкого уровня — несмотря на усилия правительства поощрить пары заводить больше детей перед надвигающимся демографическим кризисом.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.
В 2021 году в Китае зарегистрировали 10,62 миллиона рождений, или только 7,5 на тысячу человек, что является самым низким показателем с момента основания коммунистического Китая в 1949 году. Число новорожденных в 2021 году упало на 11,6% с 12,02 млн в 2020 году. Китайские демографы предупредили, что если тенденция к понижению сохранится, население Китая может скоро резко сократиться.
За прошедший год число рождений едва превышало количество смертей, а население выросло на 480 тысяч до 1,4126 миллиарда человек. Естественный прирост упал до 0,034% — самого низкого уровня со времен большого голода в Китае с 1959 по 1961 год.
Глава Национального бюро статистики Нин Цзичже заявила государственным СМИ, что снижение рождаемости связано с комбинацией факторов:
- уменьшением количества женщин детородного возраста;
- изменением отношения к деторождению;
- откладывание брака молодыми людьми, в том числе из-за пандемии.
Чтобы остановить падение рождаемости, китайское правительство объявило в 2015 году, что позволит супружеским парам иметь двоих детей (до этого было правило «одна семья — один ребенок»). Но после непродолжительного всплеска в 2016 году уровень рождаемости в стране падает из года в год, что побудило власти в прошлом году еще больше ослабить политику — до трех детей.
В 2021 году 43% родившихся детей были вторым ребенком в семье. Политика трех детей, как ожидается, постепенно увеличит рождаемость, и общая численность населения Китая будет оставаться выше 1,4 миллиарда в течение предстоящего периода времени.
В течение десятилетий местные органы власти вынуждали миллионы женщин делать аборты, а теперь выпускают пропаганду, направленную на поощрение большего количества рождений. Общие стимулы также включают денежные выплаты, субсидии на недвижимость и продление отпуска по беременности и родам. Кроме этого, в сентябре 2021 года Китай анонсировал, что ограничит аборты в «немедицинских целях».
- В Китае в августе 2021 года отменили штрафы за рождение третьего ребенка — это следствие опасений по поводу раннего старения населения и сокращения рождаемости.
- Власти Китая в 1979 году начали политику «Одна семья — один ребенок», чтобы замедлить высокие темпы роста населения. Парам не разрешалось иметь более одного ребенка. За нарушение людей штрафовали, увольняли с работы или заставляли делать аборты. В результате через несколько десятков лет нация начала стареть — молодежи становилось значительно меньше, а людей трудоспособного возраста не хватало. Поэтому в 2016 году власти разрешили китайцам иметь до двух детей. Это немного повысило рождаемость, но через несколько лет она снова начала падать.