В Китае рождаемость пятый год подряд падает до рекордно низкого уровня

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Rui Xu / Unspalsh

В Китае в 2021 году уровень рождаемости пятый год подряд достигает нового рекордно низкого уровня — несмотря на усилия правительства поощрить пары заводить больше детей перед надвигающимся демографическим кризисом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая.

В 2021 году в Китае зарегистрировали 10,62 миллиона рождений, или только 7,5 на тысячу человек, что является самым низким показателем с момента основания коммунистического Китая в 1949 году. Число новорожденных в 2021 году упало на 11,6% с 12,02 млн в 2020 году. Китайские демографы предупредили, что если тенденция к понижению сохранится, население Китая может скоро резко сократиться.

За прошедший год число рождений едва превышало количество смертей, а население выросло на 480 тысяч до 1,4126 миллиарда человек. Естественный прирост упал до 0,034% — самого низкого уровня со времен большого голода в Китае с 1959 по 1961 год.

Глава Национального бюро статистики Нин Цзичже заявила государственным СМИ, что снижение рождаемости связано с комбинацией факторов:

уменьшением количества женщин детородного возраста;

изменением отношения к деторождению;

откладывание брака молодыми людьми, в том числе из-за пандемии.

Чтобы остановить падение рождаемости, китайское правительство объявило в 2015 году, что позволит супружеским парам иметь двоих детей (до этого было правило «одна семья — один ребенок»). Но после непродолжительного всплеска в 2016 году уровень рождаемости в стране падает из года в год, что побудило власти в прошлом году еще больше ослабить политику — до трех детей.

В 2021 году 43% родившихся детей были вторым ребенком в семье. Политика трех детей, как ожидается, постепенно увеличит рождаемость, и общая численность населения Китая будет оставаться выше 1,4 миллиарда в течение предстоящего периода времени.

В течение десятилетий местные органы власти вынуждали миллионы женщин делать аборты, а теперь выпускают пропаганду, направленную на поощрение большего количества рождений. Общие стимулы также включают денежные выплаты, субсидии на недвижимость и продление отпуска по беременности и родам. Кроме этого, в сентябре 2021 года Китай анонсировал, что ограничит аборты в «немедицинских целях».