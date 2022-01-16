С 16 января все печатные СМИ в Украине должны выходить на украинском языке
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
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С 16 января 2022 года вступает в силу статья 25 закона о языке, предусматривающая переход печатных СМИ на украинский язык.
Об этом говорится в тексте законодательного акта, обнародованного в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».
Печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издаются и экземпляры на государственном языке.
Все языковые версии должны издаваться под одинаковым названием, соответствовать друг другу по содержанию, объему и способу печати, а их выпуски должны иметь одинаковую нумерацию порядковых номеров и издаваться в один день.
А в точках продаж газет и журналов не менее 50% продукции должно быть на украинском.
В то же время требования статьи 25 не распространяются на печатные средства массовой информации, издаваемые исключительно на крымскотатарском языке, на других языках коренных народов Украины, на английском и других официальных языках Европейского Союза, независимо от того, содержат ли они тексты на украинском языке, и на научные издания, язык которых определяется статьей 22 соответствующего закона.
- С 16 января 2021 года языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский — в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения касаются предприятий и предпринимателей, производителей, продавцов, учреждений и организаций всех форм собственности, обслуживающих потребителей или предоставляющих информацию о товарах и услугах. В то же время по просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон.
- Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако есть штрафы — они вступят в силу 16 июля 2022 года и составят от 3 400 до 8 500 гривен.