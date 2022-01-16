В Техасе неизвестный захватил в заложники прихожан синагоги. После 10 часов переговоров бойцы ФБР убили захватчика
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Creative Commons / Pixabay
В американском штате Техас в городе Колливилл вооруженный мужчина захватил в заложники прихожан синагоги. После 10-часовой спецоперации потерпевших освободили, а злоумышленника убили.
Об этом сообщает ABC News.
Инцидент произошел в синагоге Конгрегации Бет-Израиль во время утренней службы. В помещение вошел мужчина, назвавшийся Мухаммедом Сиддики, мол, он брат пакистанки, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.
По данным СМИ, среди требований злоумышленника было освобождение сестры Аафии Сиддики.
Не выполнив его требований, элитная группа спецназа ФБР ворвалась в здание и в перестрелке убила мужчину.
- «Аль-Каида» — международная террористическая суннитская джихадистская организация. Основана в 1988 году Усамой бен Ладеном в Афганистане для борьбы с советским вторжением. После вывода советских войск из Афганистана «Аль-Каида» сосредоточилась на США, как на «империи зла», на западном мире с его образом жизни, его культурой и на всех его сторонниках в исламских странах. Организация ставит целью создать «Великий исламский халифат».