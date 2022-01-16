В Техасе неизвестный захватил в заложники прихожан синагоги. После 10 часов переговоров бойцы ФБР убили захватчика

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В американском штате Техас в городе Колливилл вооруженный мужчина захватил в заложники прихожан синагоги. После 10-часовой спецоперации потерпевших освободили, а злоумышленника убили.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в синагоге Конгрегации Бет-Израиль во время утренней службы. В помещение вошел мужчина, назвавшийся Мухаммедом Сиддики, мол, он брат пакистанки, которую приговорили к 86 годам заключения за покушение на убийство американского солдата в 2010 году.

По данным СМИ, среди требований злоумышленника было освобождение сестры Аафии Сиддики.

Не выполнив его требований, элитная группа спецназа ФБР ворвалась в здание и в перестрелке убила мужчину.